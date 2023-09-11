Українські війська просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк: карти боїв ISW

Збройні сили України провели успішні наступальні операції та просунулися під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та у Запорізькій області. Зокрема, українські війська продовжують просування в районі Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Повідомляється, що російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 10 вересня не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські джерела стверджували, що війська РФ наступали поблизу Синьківки, Петропавлівки, а також у напрямку Кислівки. Російський "воєнкор" заявляв, що російські війська вели наступальні операції поблизу Новоєгорівки та в напрямку Серебрянки.

Джерела з РФ стверджують, що російські та українські війська зіткнулися поблизу Новоселівського, Кармазинівки та в лісах на захід від Кремінної.

Повідомляється, що українські війська здійснили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська нібито відбили українські атаки поблизу Куземівки та Діброви. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська атакували поблизу Синьківки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 вересня, показують, що десь у серпні українські сили просунулися на південь від Кремінної.

Бої у Донецькій області

Українські війська 10 вересня провели наступальні операції під Бахмутом і, як повідомляється, просунулися. Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невизначеного успіху поблизу Кліщіївки.

9 вересня російський "воєнкор" заявив, що бої тривають біля Андріївки і Курдюмівки. Російські джерела стверджували, що війська РФ наступали в районі Дубово-Василівки і нібито покращили свої позиції біля Берхівського водосховища.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Берестового, Оріхово-Василівки , Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки.

10 вересня російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не робили жодного підтвердженого чи заявленого просування.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Кераміка, Авдіївки та Мар’їнки. Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ невдало атакували поблизу Красногорівки.

10 вересня українські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗСУ закріпилися в Опитному 8 вересня і в населеному пункті тривають бої.

Російський військовий блогер заявив, що ситуація в Опитному непроста.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що 10 вересня українські війська продовжували наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Зокрема йшлося, про наземні атаки вздовж лінії Новодонецьке - Новомайорське.

Росіяни також стверджували, що позиційні бої тривають біля Урожайного та Старомайорського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито розширюють свою зону контролю біля Приютного, приблизно за 16 км на південний захід від Великої Новосілки.

Українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізькій області та просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що українські війська досягли успіхів на схід від Новопрокопівки.

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують просування в районі Роботиного і звільнили 1,5 квадратних кілометрів території на цьому напрямку.

Крім того, російські "воєнкори" повідомляли, що українці продовжували атакувати на лінії Роботине-Вербове, зокрема поблизу Новопрокопівки. Один російський військовий блогер зазначив, що українські війська також атакували Копані (12 км на південний захід від Оріхова) зі сходу.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що російські війська здійснили контратаку на північний захід від Вербового та нібито відновили деякі раніше втрачені позиції.

Міноборони РФ стверджує, що російська морська авіація нібито виявила та знищила три українські катери із 36 спецпризначеннями.