Українські війська контратакують в районі Спірного: карти боїв ISW

По всій лінії фронту продовжуються бої Збройних сил України із російськими окупантами. Українські сили відвойовують позиції на східній околиці Спірного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Раніше ми повідомляли, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи, ввечері 25 травня.
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