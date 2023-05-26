Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW

По всей линии фронта продолжаются бои Вооруженных Сил Украины с российскими оккупантами. Украинские силы отвоевывают позиции на восточной окраине Спорного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы, вечером 25 мая.
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