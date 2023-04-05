UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські війська в Бахмуті. Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з міста

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ситуація в українському місті Бахмут є однією з найскладніших на лінії фронту. Її контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

За його словами, саме у Бахмуті використовується найбільша кількість різноманітного озброєння. Однак ситуація у місті все ще залишається складною.

"То є успіх в якихось блоках Бахмута - ми йдемо вперед, або його немає і ми знов відходимо. Але ми знаходимось в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що питання Бахмуту контролює генерал Олександр Сирський. Однак його основна ціль - це зберегти особовий склад.

"Безумовно для нього головне зберегти особовий склад, для мене найголовніше не втратити наших військових. І якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення - безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", - підкреслив Зеленський.

Зеленський також додав, що чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, "тим швидше ми будемо виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а в цілому на території нашої держави".

Як повідомлялось, ЗСУ провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час, як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання РФ економити сили.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБахмутВійна Росії проти України