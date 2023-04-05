Українські війська в Бахмуті. Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з міста

Ситуація в українському місті Бахмут є однією з найскладніших на лінії фронту. Її контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.
За його словами, саме у Бахмуті використовується найбільша кількість різноманітного озброєння. Однак ситуація у місті все ще залишається складною.
"То є успіх в якихось блоках Бахмута - ми йдемо вперед, або його немає і ми знов відходимо. Але ми знаходимось в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що питання Бахмуту контролює генерал Олександр Сирський. Однак його основна ціль - це зберегти особовий склад.
"Безумовно для нього головне зберегти особовий склад, для мене найголовніше не втратити наших військових. І якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення - безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці", - підкреслив Зеленський.
Зеленський також додав, що чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, "тим швидше ми будемо виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а в цілому на території нашої держави".
Як повідомлялось, ЗСУ провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час, як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання РФ економити сили.
Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.
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