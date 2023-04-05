Украинские войска в Бахмуте. Зеленский назвал единственное условие выхода ВСУ из города

По его словам, именно в Бахмуте используется самое большое количество разнообразного вооружения. Однако ситуация в городе по-прежнему остается сложной.

"То есть успех в каких-то блоках Бахмута - мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодняшний день", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос Бахмута контролирует генерал Александр Сырский. Однако его основная цель - это сохранить личный состав.

"Безусловно, для него главное сохранить личный состав, для меня самое главное не потерять наших военных. И если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения - безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте", - подчеркнул Зеленский.