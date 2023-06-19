Українські війська атакують тилові позиції росіян на півдні: карти боїв ISW

Українські війська та партизани атакують тилові позиції російської окупаційної армії на півдні. ЗСУ ведуть наступальні та оборонні операції на кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
наземні атаки
Вночі, 19 червня, Російська Федерації атакувала Україну ракетами та дронами. Пролунали вибухи у Запоріжжі та Одесі.
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