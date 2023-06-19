Украинские войска атакуют тыловые позиции россиян на юге: карты боев ISW

Украинские войска и партизаны атакуют тыловые позиции российской оккупационной армии на юге. ВСУ ведут наступательные и оборонные операции на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
наземные атаки
Ночью, 19 июня, Российская Федерация атаковала Украину ракетами и дронами. Раздались взрывы в Запорожье и Одессе.
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