Українські війська атакують тилові позиції росіян на півдні: карти боїв ISW

Українські війська та партизани атакують тилові позиції російської окупаційної армії на півдні. ЗСУ ведуть наступальні та оборонні операції на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки поблизу Берестового та Роздолівки.

Генштаб України повідомляв, що російські війська проводили обмежені наступальні дії поблизу Берестового, Новоселівського, Білогорівки та Спірного.

Бої у Донецькій області

18 червня російські та українські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Бахмута. У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки та Ступочки.

Речник російського Південного угруповання військ Вадим Астаф’єв заявив, що російські сили відбили українські атаки поблизу Майорська. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українську атаку біля Північного.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російський блогер стверджував, що війська РФ здійснили невдалі наземні атаки на південний захід від Авдіївки, поблизу Степового та Водяного. В Міноборони РФ заявили, що російські війська, нібито, відбили українські атаки поблизу Первомайського, Невельського, Красногорівки та Мар’їнки.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні українські сили просунулися більш ніж на один кілометр на північ від Авдіївки.



"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Вугледар і Водяне.

18 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між західною Донецькою та східною Запорізькою областями.

Міністерство оборони РФ та інші росджерела стверджували, що російські війська, нібито, відбили українські атаки біля Новодонецького, біля Рівнопілля та Новодарівки. Російські блогери заявляли, що українські сили просунулися поблизу Урожайного, але російські війська, нібито, все ще контролюють населений пункт.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що українські сили досягли західної частини П’ятихаток, а російський блогер стверджував, що українські сили зайняли позиції на західній стороні населеного пункту.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наступальні операції на південь від Оріхова. Блогер з РФ зазначив, що українські сили просунулися на 300 метрів на лінії Роботине-П'ятихатки.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські сили перекидають додатковий особовий склад і важку військову техніку з районів Нової Каховки до лінії фронту в Запорізькій області через Мелітополь.

18 червня українські війська та партизани продовжували підрив російських тилових позицій на півдні України. Федоров повідомив, що українські партизани саботували ділянку залізничного сполучення поблизу Мелітополя.

Українське оперативне командування "Південь" повідомило, що українські війська завдали ударів по пунктах зосередження російської сили в Скадовській та Херсонській областях, а радник Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що українські війська знищили російський склад боєприпасів у Риковому Генічеського району.



