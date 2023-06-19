Украинские войска атакуют тыловые позиции россиян на юге: карты боев ISW

Украинские войска и партизаны атакуют тыловые позиции российской оккупационной армии на юге. ВСУ ведут наступательные и оборонные операции на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вблизи Берестового и Раздолевки.

Генштаб Украины сообщал, что российские войска проводили ограниченные наступательные действия вблизи Берестового, Новоселовского, Белогоровки и Спорного.

Бои в Донецкой области

18 июня российские и украинские войска нанесли ограниченные наземные удары в районе Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки и Ступочки.

Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Майорска. Министерство обороны России утверждало, что российские войска отразили украинскую атаку у Северного.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ совершили неудачные наземные атаки юго-западнее Авдеевки, вблизи Степного и Водяного. В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы отразили украинские атаки вблизи Первомайского, Невельского, Красногоровки и Марьинки.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели украинские силы продвинулись более чем на один километр севернее Авдеевки.



"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Угледар и Водяное.

18 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями.

Министерство обороны РФ и другие росисточники утверждали, что российские войска якобы отразили украинские атаки возле Новодонецкого, Ровнополья и Новодаровки. Российские блоггеры заявляли, что украинские силы продвинулись вблизи Урожайного, но российские войска якобы все еще контролируют населенный пункт.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что украинские силы достигли западной части Пятихаток, а российский блоггер утверждал, что украинские силы заняли позиции на западной стороне населенного пункта.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наступательные операции к югу от Орехова. Блогер из РФ отметил, что украинские силы продвинулись на 300 метров на линии Роботино-Пятихатки.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские силы перебрасывают дополнительный личный состав и тяжелую военную технику из районов Новой Каховки к линии фронта в Запорожской области через Мелитополь.

18 июня украинские войска и партизаны продолжали подрыв российских тыловых позиций на юге Украины. Федоров сообщил, что украинские партизаны саботировали участок железнодорожного сообщения вблизи Мелитополя.

Украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские войска нанесли удары по пунктам сосредоточения российской силы в Скадовской и Херсонской областях, а советник Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов в Рыковом Геническом районе.



