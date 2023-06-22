Українські війська атакують на сході та півдні вирівнюючи лінію фронту: карти боїв ISW

Збройні сили України, зміцнюючи здобуті позиції та вирівнюючи лінію фронту, проводять успішні наступальні дії на кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Українські та російські війська продовжували вести позиційні бої на рубежі Куп’янськ-Сватове. Російський блогер стверджував, що на куп’янському напрямку тривають позиційні бої, але російські сили не можуть прорватися до міста. Він заявив, що російські війська, нібито, витісняють українські сили з Синьківки та закріплюються на правому березі річки Оскіл.
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Російська окупаційна армія атакувала вночі, 22 червня, українські міста. Під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові, Кременчуці та Кривому Розі.
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