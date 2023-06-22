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Українські війська атакують на сході та півдні вирівнюючи лінію фронту: карти боїв ISW

Фото: українці наступають на сході на півдні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України, зміцнюючи здобуті позиції та вирівнюючи лінію фронту, проводять успішні наступальні дії на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Українські та російські війська продовжували вести позиційні бої на рубежі Куп’янськ-Сватове. Російський блогер стверджував, що на куп’янському напрямку тривають позиційні бої, але російські сили не можуть прорватися до міста. Він заявив, що російські війська, нібито, витісняють українські сили з Синьківки та закріплюються на правому березі річки Оскіл.

Бої у Донецькій області

"Південна вісь"

Російська окупаційна армія атакувала вночі, 22 червня, українські міста. Під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові, Кременчуці та Кривому Розі.

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