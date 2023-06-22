Вибухи пролунали в Харкові, Кривому Розі та Кременчуці

У низці областей України вночі, 22 червня, оголосили про повітряну тривогу. В Харкові, Кривому Розі, та Кременчуці пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

В Україні лунають вибухи У Кривому Розі пролунали вибухи, місцевих закликають перебувати в укриттях. Також, було чутно вибухи в Кременчуці та в Харкові. Росіяни атакують Харківську область Поліція Харківської області закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. "Ворог знову обстрілює Харківську область", - йдеться у повідомленні.