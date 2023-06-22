Вибухи пролунали в Харкові, Кривому Розі та Кременчуці
Фото: в Україні пролунали вибухи (GettyImages)
У низці областей України вночі, 22 червня, оголосили про повітряну тривогу. В Харкові, Кривому Розі, та Кременчуці пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
В Україні лунають вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи, місцевих закликають перебувати в укриттях.
Також, було чутно вибухи в Кременчуці та в Харкові.
Росіяни атакують Харківську область
Поліція Харківської області закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.
"Ворог знову обстрілює Харківську область", - йдеться у повідомленні.
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