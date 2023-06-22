Украинские войска атакуют на востоке и юге выравнивая линию фронта: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины, укрепляя полученные позиции и выравнивая линию фронта, проводят успешные наступательные действия по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Украинские и российские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Купянск-Сватово. Российский блоггер утверждал, что на купянском направлении продолжаются позиционные бои, но российские силы не могут прорваться в город. Он заявил, что российские войска якобы вытесняют украинские силы из Синьковки и закрепляются на правом берегу реки Оскол.
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Российская оккупационная армия атаковала ночью, 22 июня, украинские города. Во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы в Харькове, Кременчуге и Кривом Роге.
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