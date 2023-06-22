Украинские войска атакуют на востоке и юге выравнивая линию фронта: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины, укрепляя полученные позиции и выравнивая линию фронта, проводят успешные наступательные действия по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

21 июня украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Кременной. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска провели частично успешные наступательные действия в направлении Белогоровка-Шипиловка и закрепились на захваченных рубежах.

Украинские и российские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Купянск-Сватово. Российский блоггер утверждал, что на купянском направлении продолжаются позиционные бои, но российские силы не могут прорваться в город. Он заявил, что российские войска якобы вытесняют украинские силы из Синьковки и закрепляются на правом берегу реки Оскол.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы, Серебрянки и на линии Кремень-Ямполевка. Геолокационные кадры боевых действий, опубликованные 20 июня, показывают, как украинские силы отражают наступление российской бронетехники к востоку от Спорного.

Блогер из РФ утверждал, что 20 июня интенсивность боевых действий усилилась, и российские десантники якобы заняли несколько украинских опорных пунктов в районе Серебрянского леса. Он заявил, что подразделения российской Центральной группировки войск, якобы, ведут штурмовые действия на нескольких участках вблизи Кременной.

Другой российский источник сообщил, что в районе Белогоровки на Лиманском направлении идут тяжелые бои.

На спутниковых снимках, опубликованных 20 июня, видно строительство россиянами объектов неопределенной военной инфраструктуры на территориях "ЛНР" юго-восточнее оккупированного города Хрустальный.

Бои в Донецкой области

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в районе Бахмута ежедневно проходят боевые действия.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска перебросили подразделения 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в район Клещиевки для замены подразделений 31-й гвардейской бригады ВДВ, которые недавно понесли большие потери.

Российский блоггер заявил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Григоровки. Российские источники утверждали, что украинские войска проводили штурмы к северу от Бахмута возле Ягодного, Берховки, Орехово-Василовки и юго-западнее Бахмута вблизи Клищеевки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска действуют в северной части Марьинки.

"Южная ось"

21 июня украинские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей. Российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Угледара.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия на рубеже Свободное поле - Макаровка. Российские источники утверждали, что украинские войска атакуют Урожайное, а Евгений Пригожин заявил, что украинские войска уже отбили населенный пункт.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия на Пятихатском направлении. Геолокационные кадры ISW, опубликованные 21 июня, подтверждают контроль Украины над Пятихатками.

Украинские войска ведут наступательные действия на рубежах Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Вербовое. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают с частичным успехом вести наступательные действия на юге Украины, укрепляя полученные позиции и выравнивая линию фронта.

Пригожин утверждал, что украинские силы контролируют Пятихатки и районы севернее Роботиного. Российские источники сообщали, что украинские силы вели наступательные действия вблизи Роботиного и Жеребянок.

Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар с HIMARS по тыловым позициям России в Запорожской области, в частности по Розовке, примерно в 65 км северо-западнее Мариуполя на востоке Запорожской области.

Пригожин заявил, что украинские силы пытаются переправиться через Днепр в районе Голой Пристани. ISW не наблюдал визуальных доказательств в поддержку своего заявления.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска продолжают строительство оборонительных рубежей для защиты оккупированного Крыма. Отметили, что войска РФ построили оборонную зону шириной 9 км примерно в 3,5 км севернее Крыма.