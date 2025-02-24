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Українські виробники продуктів підняли ціни: що подорожчало найбільше

Україна, Понеділок 24 лютого 2025 09:51
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Українські виробники продуктів підняли ціни: що подорожчало найбільше Фото: оптові ціни на продукти в Україні піднялися за рік майже на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в січні 2025 року порівняно із січнем минулого року зросли на 32,5%. Ціни в межах України зросли на 34,8%, за межі України - на 16,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,6%, зокрема в межах України - на 17,5%, за межі України - на 33,0%.

Українські виробники продуктів підняли ціни: що подорожчало найбільше

Найбільше зросли ціни у виробництві молочних продуктів - на 22,3%, у т.ч. всередині України - на 22,3%,

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 14,9%, зокрема всередині України - на 15,4%.

У виробництві м'яса ціни зросли на 11,5%, зокрема, всередині України - на 12,0%.

Виробники напоїв підняли ціни на 8,0%, зокрема всередині України - на 8,2%.

Ціни на виробників цукру впали за рік на 1,6%, у т.ч. всередині України на 0,3%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на продукти

За даними Держстату, річна інфляція в Україні в січні 2025 року становила 12,9%, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,3%.

У січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

За даними ООН, світові ціни на продовольство зросли в січні 2025 року на 6,2%% порівняно із січнем 2024 року.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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