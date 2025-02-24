Украинские производители продуктов подняли цены: что подорожало больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 32,5%. Цены в пределах Украины выросли на 34,8%, за пределы Украины - на 16,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,6%, в частности в пределах Украины - на 17,5%, за пределы Украины - на 33,0%.

Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов - на 22,3%, в т.ч. внутри Украины - на 22,3%,

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 14,9%, в том числе внутри Украины - на 15,4%.

В производство мяса цены выросли на 11,5%, в частности, внутри Украины - на 12,0%.

Производители напитков подняли цены на 8,0%, в том числе внутри Украины - на 8,2%.

Цены на производителей сахара упали за год на 1,6%, в т.ч. внутри Украины на 0,3%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Цены на продукты

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в январе 2025 года составила 12,9%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,3%.

В январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.

По данным ООН, мировые цены на продовольствие выросли в январе 2025 года на 6,2%% по сравнению с январем 2024 года.