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Українські винищувачі знищили два російські дрони у південних областях

Ілюстративне фото: українські винищувачі знищили два російські дрони у південних областях (armyinform)
Автор: Іван Носальський

Льотчики Збройних сил України знищили два безпілотники окупантів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

За інформацією військових, винищувачі збили два ворожі дрони в районах населених пунктів Вільнянськ Запорізької області та Царичанку Дніпропетровської області.

При цьому які саме безпілотники було знищено - поки не уточнюють.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти активно використовують як розвідувальні, так і ударні безпілотники у війні проти України.

Зокрема, вони часто влаштовують масовані атаки дронами-камікадзе "Шахед". Цілями окупантів є об'єкти цивільної інфраструктури нашої країни.

Остання атака дронів відбулася сьогодні, 2 жовтня, уночі. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 4 з 7 ворожих безпілотників.

 

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