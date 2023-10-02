Украинские истребители уничтожили два российских дрона в южных областях

Летчики Вооруженных сил Украины уничтожили два беспилотника оккупантов в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.
По информации военных, истребители сбили два вражеских дрона в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Царичанка Днепропетровской области.
При этом какие именно беспилотники были уничтожены - пока не уточняют.
Напомним, российские оккупанты активно используют как разведывательные, так и ударные беспилотники в войне против Украины.
В частности, они часто устраивают массированные атаки дронами-камикадзе "Шахед". Целями оккупантов являются объекты гражданской инфраструктуры нашей страны.
Последняя атака дронов произошла сегодня, 2 октября, ночью. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 4 из 7 вражеских беспилотника.
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