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Украинские истребители уничтожили два российских дрона в южных областях

Иллюстративное фото: украинские истребители уничтожили два российских дрона в южных областях (armyinform)
Автор: Иван Носальский

Летчики Вооруженных сил Украины уничтожили два беспилотника оккупантов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

По информации военных, истребители сбили два вражеских дрона в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Царичанка Днепропетровской области. 

При этом какие именно беспилотники были уничтожены - пока не уточняют. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты активно используют как разведывательные, так и ударные беспилотники в войне против Украины. 

В частности, они часто устраивают массированные атаки дронами-камикадзе "Шахед". Целями оккупантов являются объекты гражданской инфраструктуры нашей страны. 

Последняя атака дронов произошла сегодня, 2 октября, ночью. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 4 из 7 вражеских беспилотника

 

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