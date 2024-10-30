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Українські вертольоти Sea King отримають сучасну зброю: що відомо про нові ракети

Фото: гелікоптери Sea King (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські гелікоптери Sea King отримають від Великої Британії та Німеччини нове оснащення. Їх озброять сучасними ракетами, що передбачено оборонною угодою Trinity House Agreement.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт британського уряду.

У спільному комініке зазначається, що спеціальні команди та оборонна промисловість краї тісно співпрацюватимуть для того, щоб Україна досягла успіху та довгострокового миру.

"У короткостроковій перспективі ми повністю забезпечимо Україну новими оборонними можливостями, оснастимо передані Німеччиною гелікоптери Sea King сучасними ракетними системами", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що на початку цього року Німеччина заявила про постачання Україні шести списаних вертольотів Sea King MK41. Це рятувальні та пошукові вертольоти, які мають невеликі наступальні можливості - вони оснащені кулеметами калібру 12,7 мм.

Як пише The Defense Post, вертольоти можуть озброїти новітніми ракетами Brimstone 2. Їх радіус дії перевищує 40 кілометрів, а вага бойової частини - 6,3 кг.

Також вертольоти можуть оснастити далекобійними протитанковими ракетами Marte ER. Радіус дії MBDA близько 100 кіломтерів.

Sikorsky S-61 Sea King

 

Транспортний вертоліт, створений компанією "Sikorsky Aero Engineering Corporation", розроблений за контрактом з ВМС США від 24 грудня 1957 року. Перший політ прототипу відбувся 11 березня 1959 року, а серійне виробництво стартувало у 1961 році.

Раніше Україна отримувала такі вертольоти від Британії.

 

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