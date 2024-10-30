Украинские вертолеты Sea King получат современное оружие: что известно о новых ракетах

В совместном коминике отмечается, что специальные команды и оборонная промышленность края будут тесно сотрудничать для того, чтобы Украина добилась успеха и долгосрочного мира.

"В краткосрочной перспективе мы полностью обеспечим Украину новыми оборонными возможностями, оснастим переданные Германией вертолеты Sea King современными ракетными системами", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в начале этого года Германия заявила о поставках Украине шести списанных вертолетов Sea King MK41. Это спасательные и поисковые вертолеты, имеющие небольшие наступательные возможности – они оснащены пулеметами калибра 12,7 мм.

Как пишет The Defense Post , вертолеты могут вооружить новейшими ракетами Brimstone 2. Их радиус действия превышает 40 километров, а вес боевой части – 6,3 кг.

Также вертолеты могут оснастить дальнобойными противотанковыми ракетами Marte ER. Радиус действия MBDA около 100 километров.

Сикорский S-61 Sea King

Транспортный вертолет, созданный компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation, разработан по контракту с ВМС США от 24 декабря 1957 года. Первый полет прототипа состоялся 11 марта 1959, а серийное производство стартовало в 1961 году.

Ранее Украина получала такие вертолеты от Великобритании.