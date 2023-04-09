Українські вертолітники показали, як "привітали" росіян з Вербною неділею

"Вдале завершення чергового бойового дня! Працюємо 24/7, без вихідних і святкових днів", - повідомили в Сухопутних військах.

На відео видно процес "привітання" окупантів 12 окремою бригадою армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники показали, як за допомогою артилерії знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Реп’яшок".

Окрім того, ми повідомляли, що наші аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян у Донецькій області.

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