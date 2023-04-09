Украинские вертолетчики показали, как "поздравили" россиян с Вербным воскресеньем

"Удачное завершение очередного боевого дня! Работаем 24/7, без выходных и праздничных дней", - сообщили в Сухопутных войсках.

На видео видно процесс "приветствия" оккупантов 12 отдельной бригадой армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Напомним, сегодня украинские защитники показали, как с помощью артиллерии уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию "Репьяшек".

Кроме того, мы сообщали, что наши аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян в Донецкой области.

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