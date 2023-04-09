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Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян на Донбасі (відео)

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Донбас, Неділя 09 квітня 2023 10:58
Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян на Донбасі (відео) Фото: українські аеророзвідники знищили наглядовий пункт РФ у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські аеророзвідники знищили наглядовий пункт російських окупантів у Донецькій області. За пунктом, який розташовувався на одному з териконів, ЗСУ вдарили з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, він був розміщений на одному з териконів.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили про зниження темпів російських наступів уздовж всієї лінії фронту.

Зокрема, росіяни, схоже, припинили наступ на Авдіївку, а в Бахмуті продовжують йти важкі бої за центр міста.

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