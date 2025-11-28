Українські вчителі зможуть відтворити традиційне Різдво у своїй школі: деталі проєкту

Як повідомили організатори, протягом двох днів учасники знайомилися з символікою зимового циклу українських свят.

Фото: захід для педагогів до різдвяних свят (пресслужба)

Зокрема, створювали власноруч різдвяні атрибути - колядницьку зірку, дідуха та "павуків", вивчали маловідомі автентичні колядки разом із Іриною Данилейко та дитячим фольклорним гуртом "Орелі", ознайомилися з унікальною колекцією зимового вбрання з фондів Музею Івана Гончара.

Фото: учасники заходу створювали атрибути до Різдва (пресслужба)

А також відвідали майстер-клас із виготовлення різдвяної куті за родинною традицією Петра Гончара та Тоні Матвієнко. Крім того, освітяни отримали практичні поради щодо проведення різдвяних свят у громадах.

"Ми хочемо, щоб українську культуру знали й любили по всій країні. Потрібно навчати, пояснювати, показувати красу української культури. Тільки так можна закласти основу для справжньої національної єдності, що спирається на культуру, традиції та мову. Бо це те, що об’єднує українців навіть тоді, коли ми розділені тисячами кілометрів. Саме культура тримає нас разом. І вчителі відіграють в цьому ключову роль", - зазначив Гнат Коробко, один із співавторів та меценатів проєкту.

Фото: захід для вчителів від проєкту "Знай свою Україну" (пресслужба)

Організатори заходу: Музей Івана Гончара, Благодійний фонд "Коло", освітній проєкт "Знай свою Україну", український підприємець та меценат Гнат Коробко.