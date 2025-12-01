Українські учасники Olympic Dreams отримали благословення Папи Римського Лева XIV

Зазначається, що 26 листопада, на загальній аудієнції Папи Римського Лева XIV на площі Святого Петра відбулася подія, яка назавжди залишиться в історії проєкту Olympic Dreams та в серцях його спортсменів.

Папа Римський Лев XIV поспілкувався з командою Olympic Dreams (фото: Vatican Media)

Папа Лев XIV особисто підійшов до групи українських спортсменів проєкту, тепло привітав їх та висловив щиру підтримку Україні. Понтифік благословив атлетів, побажав їм міцного здоров’я, сили духу та миру для всієї української землі.

Папа також охоче зробив спільне фото з командою, що стало символічним жестом підтримки молодого покоління, яке продовжує тренуватися й мріяти, наперекір викликам війни.

Команда Olympic Dreams на площі Святого Петра у Ватикані (фото: Катерина Заїка)

Андрій Юраш, Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі та при Суверенному Мальтійському Ордені, наголосив на символічному значенні цієї події для України та її майбутнього.

"Благословення Папи Римського для наших дітей - це жест глибокої солідарності з усією Україною. У час, коли країна переживає тяжкі випробування, увага Його Святості до українських спортсменів є знаком підтримки нашої стійкості, нашої віри та нашого майбутнього. Це момент, який стане для них джерелом сили та натхнення на довгі роки", - підкреслив він.

Міжнародна підтримка, яку спортсмени отримали цього дня, стала не лише важливою дипломатичною подією, а й глибоко особистим переживанням для всієї команди.

Для учасників Olympic Dreams ця зустріч стала моментом, що поєднав духовну силу, натхнення та відповідальність продовжувати свій шлях, представляючи світові Україну.

Анатолій Бойко, Олександра Старкова, Олександра Новікова, Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, Карен Балаян, зліва направо (фото: Катерина Заїка)

Ініціатор та меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко підкреслив значущість цього моменту для всієї команди.

"Сьогоднішня зустріч з Папою Римським - це не просто велика честь. Це потужний знак уваги до України, її майбутнього та наших дітей, які попри все продовжують працювати, рости й боротися за свої мрії. Ми просили посприяти миру в Україні та отримали благословення Папи Лева XIV, яке додає нашим спортсменам віри та внутрішньої сили. Ми щиро вдячні за турботу про долю України та за підтримку, яку відчувала наша команда. Для нас це стимул рухатися вперед, досягати нових перемог на світовій арені та робити все можливе для розвитку українського спорту у світі", - заявив Анатолій Бойко.

Ініціатор проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко та Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш (фото: Катерина Заїка)

Як йдеться у пресрелізі, подія стала важливою сторінкою у міжнародній присутності українських атлетів та підтвердила, що навіть у найскладніші часи спорт і сила мрій здатні об’єднувати людей у всьому світі.