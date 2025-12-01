Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIV

Отмечается, что 26 ноября на общей аудиенции Папы Римского Льва XIV на площади Святого Петра произошло событие, которое навсегда останется в истории проекта Olympic Dreams и в сердцах его спортсменов.

Папа Римський Лев XIV поспілкувався з командою Olympic Dreams (фото: Vatican Media)

Папа Лев XIV лично подошел к группе украинских спортсменов, тепло поздравил их и выразил искреннюю поддержку Украине. Понтифик благословил атлетов, пожелал им крепкого здоровья, силы духа и мира для всей украинской земли.

Папа также охотно сделал общую фотографию с командой, что стало символическим жестом поддержки молодого поколения, которое продолжает тренироваться и мечтать, вопреки вызовам войны.

Команда Olympic Dreams на площади Святого Петра в Ватикане (фото: Екатерина Заика)

Андрей Юраш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене, отметил символическое значение этого события для Украины и ее будущего.

"Благословение Папы Римского для наших детей - это жест глубокой солидарности со всей Украиной. Во время, когда страна переживает тяжелые испытания, внимание Его Святейшества к украинским спортсменам является знаком поддержки нашей стойкости, нашей веры и нашего будущего. Это момент, который станет для них источником силы и вдохновения на долгие годы", - подчеркнул он.

Международная поддержка, полученная спортсменами в этот день, стала не только важным дипломатическим событием, но и глубоко личным переживанием для всей команды.

Для участников Olympic Dreams эта встреча стала моментом, объединившим духовную силу, вдохновение и ответственность, продолжать свой путь, представляя миру Украину.

Анатолий Бойко, Александра Старкова, Александра Новикова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш, Карен Балаян, слева направо (фото: Екатерина Заика)

Инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул важность этого момента для всей команды.

"Сегодняшняя встреча с Папой Римским - это не просто большая честь. Это мощный знак внимания к Украине, ее будущему и нашим детям, которые вопреки всему продолжают работать, расти и бороться за свои мечты. Мы просили посодействовать миру в Украине и получили благословение Папы Льва XIV, которое придает нашим спортсменам веру и внутреннюю силу. Мы искренне благодарны за заботу о судьбе Украины и за поддержку, которую ощущала наша команда. Для нас это стимул двигаться вперед, добиваться новых побед на мировой арене и делать все возможное для развития украинского спорта в мире", - заявил Анатолий Бойко.

Инициатор проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш (фото: Екатерина Заика)

Как говорится в пресс-релизе, событие стало важной страницей в международном присутствии украинских атлетов и подтвердило, что даже в самые сложные времена спорт и сила мечты способны объединять людей во всем мире.