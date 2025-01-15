Українські тренери навчаються у Гвардіоли: як таке стало можливим

Завдяки домовленості про співпрацю між УАФ та "Манчестер Сіті, що була офіційно закріплена влітку 2024 року, 20 українських тренерів уже кілька днів проходять теоретичне та практичне навчання на базі англійського клубу, де тренується перша команда.

Стажування триватиме тиждень. За цей час вітчизняні фахівці матимуть змогу зануритися в сучасну футбольну філософію МС, ознайомитися з тренувальними методиками клубної академії, а також відвідати тренувальні бази як дитячих команд, так і основного складу.

До програми стажування був відкритий відбір серед українських тренерів. Заявку міг подати кожен, хто мав тренерську ліцензію УЄФА, досвід роботи з дитячо-юнацькими командами, а також здатність впроваджувати новації в тренувальний процес в Україні.

Меморандум про співпрацю між УАФ та "Манчестер Сіті" передбачає й подальше кураторство українських тренерів. Ця ініціатива спрямована на впровадження найкращих світових практик у дитячо-юнацький футбол України.

"Ми прагнемо, щоб українські тренери отримували знання від найкращих у світі. Це стажування – важливий крок у підготовці кадрів, які здатні розвивати наших юних футболістів і допомагати їм досягати міжнародного рівня", – зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

Фото: Готові переймати передовий досвід (УАФ)