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Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2 (фото)

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Лондон, Неділя 29 січня 2023 13:30
Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2 (фото) Фото: українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2 (mobile.twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові прибули до Британії для навчань на танках Challenger 2. Опубліковані фото прибулого літака з бійцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки для продовження боротьби з Росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Фото: українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2 (mobile.twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, що 14 січня, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні танки Challenger 2. Йдеться про 14 одиниць таких машин.

Додамо, як повідомляли ЗМІ, загалом у Британії хочуть провести навчання на Challenger 2 для близько 60 українських військовослужбовців. Всього в країні налічується 227 таких танків, але не всі з них будуть залучені до тренувань.

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