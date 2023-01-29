Украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2 (фото)
Украинские военные прибыли в Великобританию для учений на танках Challenger 2. Опубликованы фото прибывшего самолета с бойцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Великобритании в Twitter.
"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки для продолжения борьбы с Россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.
Фото: украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2 (mobile.twitter.com/DefenceHQ)
Напомним, что 14 января, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине танки Challenger 2. Речь идет о 14 единицах таких машин.
Добавим, как сообщали СМИ, всего в Британии хотят провести учения на Challenger 2 для около 60 украинских военнослужащих. Всего в стране насчитывается 227 таких танков, но не все из них будут вовлечены в тренировки.
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