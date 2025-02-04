Українські Су-27 почали використовувати нову майже 500-кілограмову керовану авіабомбу, - ЗМІ

Українські Су-27, ймовірно, почали використовувати 454 кілограмові бомби Mark 83. Їх було адаптовано під комплект планування та корекції JDAM-ER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Aviationist.

Як пише видання, Сили оборони з 2023 року активно використовують авіабомби JDAM-ER вагою 226 кг. Однак тепер з'явилось підтвердження того, що в арсеналі ЗСУ є ще більш потужне озброєння. Ймовірно, новий варіант вагою 453 кг розроблено спеціально для Повітряних сил України.

Зокрема, днями було опубліковано перше відео застосування 1000-фунтових JDAM-ER із Су-27.

Що відомо про JDAM-ER

В основі JDAM-ER - авіабомба Mk-82, але нова мова модель ймовірно, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Можливо новий боєприпас отримає індекс GBU-63.

Однак ні Boeing, ні військове командування США не повідомляли про розробку 1000-фунтового варіанту JDAM-ER. Варто зауважити, що раніше комплекти JDAM-ER застосовували для модернізації морських мін Quickstrike Mk-62 і Mk-64.

Також відомо, що існує також 1000-фунтова міна Mk-63 Quickstrike, але немає офіційних підтверджень її адаптацій під JDAM-ER.

У базовому комплекті JDAM розміщено систему GPS/INS у хвостовій частині та спеціальну обшивку корпусу, яка стабілізує політ. Варіант JDAM-ER має додатковий комплект розкладних крил, який збільшує дальність ураження до більш ніж 64 км.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Це відбулось відразу після того, як вони були виведені зі служби Королівських ВПС Австралії.