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Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER

Україна, Субота 02 листопада 2024 16:24
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Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER Фото: Австралія відправила Україні плануючі бомби JDAM-ER (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Це відбулось відразу після того, як вони були виведені зі служби Королівських ВПС Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Australian Defence Magazine.

У плані міністерства оборони щодо керованого озброєння та вибухонебезпечних боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, виявилося, що Австралія вилучила з експлуатації боєприпаси Mk.82 500lb JDAM-ER австралійського виробництва.

Тепер ADM може підтвердити, що принаймні частину цієї зброї пізніше було передано Україні в рамках підтримки Австралії. Однак невідомо, коли саме боєприпаси були передані Україні.

Видання зауважило, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді ця зброя була поставлена ​​США.

А вже у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що постачала в Україну неуточнені боєприпаси класу "повітря-земля".

"Ми також мали змогу оголосити сьогодні, що ми надали Україні високоточні боєприпаси "повітря-земля", - заявив міністр оборони Річард Марлз.

У липні 2024 року Міністерство оборони оголосило про подальшу пожертву невизначеної зброї класу "повітря-земля" в рамках пакету вартістю 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що раніше експерт назвав переваги бомб JSOW, які отримає Україна.

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