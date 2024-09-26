Кращі, ніж КАБи. Експерт назвав переваги бомб JSOW, які отримає Україна

Авіабомби JSOW, які отримає Україна, це крилаті бомби. Однак більш "розумні", ніж російські й більш коштовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар авіаційного експерта, провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету (НАУ) Валерія Романенко.

Романенко зауважив, що авіабомби JSOW у загальних рисах можна назвати відповіддю російським КАБам.

"Хоча вони мають стандартний калібр, а в росіян велика кількість різних КАБів. JSOW - це крилаті бомби, більш "розумні", ніж російські. Але також складніші та дуже дорогі, вартість доходить до 500 тисяч доларів. Якщо порівняти з JDAM-ER (уже використовуються українською авіацією, - ред.), то в них менша дальність, але в 10 разів вища вартість. Тому доцільність отримання такого виду боєприпасів під великим сумнівом", - розповів він РБК-Україна.

Варто зазначити, що аналітики українського порталу Defense Express також вважають передачу AGM-154 JSOW дивним рішенням, хоча боєприпаси й інтегровані під F-16.

Річ у тому, що максимальна дальність дії досягається при висотному польоті, але українська авіація обмежена в цьому плані через перевагу Росії в літаках та високу щільність далекобійних ЗРК. З цієї причини всі українські плануючі бомби застосовуються з малих висот.

Переваги AGM-154 JSOW

Попри згадані вище мінуси, варто згадати й про основні плюси даної бомби. Романенко зауважив, що їх є відразу кілька.

"По-перше, вони більш стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, а зараз росіяни намагаються все глушити РЕБом: JDAM-ER, боєприпаси HIMARS і все інше. По-друге, у них може бути касетна бойова частина, до того ж із боєприпасами, які поєднують кумулятивну й осколкову дію. Якщо вдарити таким по аеродрому, то літаки вже не можна буде відновити. Кумулятивний струмінь пробиває літак наскрізь. Якщо влучить по баку в крилі, то літак просто згорить", - підкреслив він.

Зауважимо, що до плюсів варто віднести й технологію малопомітності, але на цьому переваги скоріше закінчуються, оскільки багато що перекриває висока вартість.