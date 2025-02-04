Украинские Су-27 начали использовать новую почти 500-килограммовую управляемую авиабомбу, - СМИ

Украинские Су-27, вероятно, начали использовать 454 килограммовые бомбы Mark 83. Они были адаптированы под комплект планирования и коррекции JDAM-ER.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Aviationist .

Как пишет издание, Силы обороны с 2023 года активно используют авиабомбы JDAM-ER весом 226 кг. Однако теперь появилось подтверждение того, что в арсенале ВСУ есть еще более мощное вооружение. Вероятно, новый вариант весом 453 кг разработан специально для Воздушных сил Украины.

В частности, на днях было опубликовано первое видео применения 1000-фунтовых JDAM-ER с Су-27.

Что известно о JDAM-ER

В основе JDAM-ER - авиабомба Mk-82, но новая модель вероятно, построена на основе 1000-фунтовой Mk-83. Возможно новый боеприпас получит индекс GBU-63.

Однако ни Boeing, ни военное командование США не сообщали о разработке 1000-фунтового варианта JDAM-ER. Стоит заметить, что ранее комплекты JDAM-ER применяли для модернизации морских мин Quickstrike Mk-62 и Mk-64.

Также известно, что существует также 1000-фунтовая мина Mk-63 Quickstrike, но нет официальных подтверждений ее адаптаций под JDAM-ER.

В базовом комплекте JDAM размещена система GPS/INS в хвостовой части и специальная обшивка корпуса, которая стабилизирует полет. Вариант JDAM-ER имеет дополнительный комплект раскладных крыльев, который увеличивает дальность поражения до более чем 64 км.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были выведены со службы Королевских ВВС Австралии.