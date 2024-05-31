Украинские студенты и преподаватели могут бесплатно учиться в Германии: как это сделать

Молодые украинские ученые могут работать над своими исследованиями в Германии и получать ежемесячную стипендию на проживание. Кроме того, организатор покрывает расходы по проезду и страхованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу по поддержке профессионального и творческого обмена между украинцами и их коллегами в странах ЕС и Великобритании House of Europe .

Как принять участие

Подавать заявки могут студенты магистратуры, аспирантуры, исследователи, преподаватели вузов и профессора, которые:

имеют украинское гражданство или вид выданный до 24 февраля 2022

официально учатся или трудоустроены в украинском вузе или научно-исследовательском учреждении

имеют исследовательский проект, касающийся любой специальности

хорошо владеют немецким или английским языком и имеют сертификат в подтверждение этого

Участники программы смогут получить:

ежемесячную стипендию: 934 евро для студентов магистратуры, 1 300 евро для докторантов, 2 000 евро для постдокторантов, 2 150 евро для ученых с докторской степенью и преподавателей высших учебных заведений и 2 300 евро для профессоров

возмещение расходов на дорогу в Германию и обратно

медицинская страховка.

дополнительные выплаты, если у вас есть инвалидность или хронические заболевания

Для участия в программе необходимо подать следующие документы:

заполненную аппликационную форму

резюме в формате таблицы до трех страниц

подробное описание исследовательского проекта, над которым вы будете работать до пяти страниц

календарный план научного пребывания

подтверждение о научном руководстве от немецкого университета, на базе которого вы будете проводить исследования

диплом о высшем образовании или кандидата, доктора наук

языковой сертификат, подтверждающий знание немецкого или английского языка

копию паспорта, ID-карты или свидетельства

Все документы должны быть в формате PDF, а также с переводом на английский или немецкий язык.

Как подать заявку

Это можно сделать через онлайн-портал DAAD. Организаторы также разработали пошаговую инструкцию, ознакомьтесь с ней по ссылке.

Если у вас возникли проблемы с подачей заявки, напишите на portal@daad.de.

Важные детали

Организаторы не занимаются поиском немецкого университета, где вы будете проводить исследования, поэтому это ответственность непосредственно участников. Выбирайте государственный или аккредитованный государством университет или научно-исследовательский институт.

Грант поддерживает научное пребывание от одного до шести месяцев.

Планируйте свою поездку в Германию с 1 марта 2024 по 31 января 2025 года. Конечный срок - 31 мая 2025 в 23:59 по киевскому времени