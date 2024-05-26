Українські стрілки вибороли дві медалі на чемпіонаті Європи (фото)

В італійському Лонато завершилася континентальна першість зі стендової стрільби. В останній змагальний день українські юніори та юніорки здобули нагороди у скіті.

На другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли Тимофій Гавриленко, Єгор Склярець та Іван Рагуля. У матчі за "золото" українці поступилися кіпріотам (2:6).

Єлизавета Пивоварова, Валерія Бартишева та Олександра Бартишева у перестрілці з німецькими однолітками за бронзову медаль здобули беззаперечну перемогу (6:0)

Зауважимо, що раніше на тижні українки здобули "золото", а Андрій Кобзарук здобув бронзову нагороду.

Загалом на чемпіонаті Європи українці здобули 4 медалі: