Украинские стрелки завоевали две медали на чемпионате Европы (фото)

Медальная копилка украинской команды на чемпионате Европы по стендовой стрельбе пополнилась двумя наградами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.
В итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. В последний соревновательный день украинские юниоры и юниорки получили награды в ските.
На вторую строчку пьедестала уважения сошли Тимофей Гавриленко, Егор Склярец и Иван Рагуля. В матче за "золото" украинцы уступили киприотам (2:6).
Елизавета Пивоварова, Валерия Бартышева и Александра Бартышева в перестрелке с немецкими сверстниками за бронзовую медаль одержали неоспоримую победу (6:0)
Заметим, что ранее на неделе украинки завоевали "золото", а Андрей Кобзарук получил бронзовую награду.
Всего на чемпионате Европы украинцы завоевали 4 медали:
Напомним, мы писали, что сегодня украинские гимнасты снова поднялись на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. В этот раз награды получены по отдельным видам многоборья.
Мы сообщали, что вчера украинские гимнасты также получили несколько наград.
К тому же вчера британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.
Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.
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