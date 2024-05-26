Украинские стрелки завоевали две медали на чемпионате Европы (фото)

В итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. В последний соревновательный день украинские юниоры и юниорки получили награды в ските.

На вторую строчку пьедестала уважения сошли Тимофей Гавриленко, Егор Склярец и Иван Рагуля. В матче за "золото" украинцы уступили киприотам (2:6).

Елизавета Пивоварова, Валерия Бартышева и Александра Бартышева в перестрелке с немецкими сверстниками за бронзовую медаль одержали неоспоримую победу (6:0)

Заметим, что ранее на неделе украинки завоевали "золото", а Андрей Кобзарук получил бронзовую награду.

Всего на чемпионате Европы украинцы завоевали 4 медали: