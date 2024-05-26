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Украинские стрелки завоевали две медали на чемпионате Европы (фото)

Фото: в Италии завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Медальная копилка украинской команды на чемпионате Европы по стендовой стрельбе пополнилась двумя наградами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. В последний соревновательный день украинские юниоры и юниорки получили награды в ските.

На вторую строчку пьедестала уважения сошли Тимофей Гавриленко, Егор Склярец и Иван Рагуля. В матче за "золото" украинцы уступили киприотам (2:6).

Елизавета Пивоварова, Валерия Бартышева и Александра Бартышева в перестрелке с немецкими сверстниками за бронзовую медаль одержали неоспоримую победу (6:0)

Заметим, что ранее на неделе украинки завоевали "золото", а Андрей Кобзарук получил бронзовую награду.

 

Всего на чемпионате Европы украинцы завоевали 4 медали:

  • 1 "золотую",
  • 2 "серебряные",
  • 1 "бронзовую".

 

Новости спорта

Напомним, мы писали, что сегодня украинские гимнасты снова поднялись на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. В этот раз награды получены по отдельным видам многоборья.

Мы сообщали, что вчера украинские гимнасты также получили несколько наград.

К тому же вчера британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.

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