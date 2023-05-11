ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські спецпризначенці знищили патруль в тилу росіян (відео)

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 12:31
Українські спецпризначенці знищили патруль в тилу росіян (відео) Фото: українські спецпризначенці знищили патруль в тилу росіян (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Група українських бійців ССО знищила патруль в тилу російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ.

"Під час проведення розвідки в тилу противника, група ССО помітила ворожий патруль. Оцінивши обстановку, командиром групи прийнято рішення вступити в бій з противником", - сказано в ньому.

За результатом операції українські бійці підтвердили знищення трьох загарбників. З нашого боку втрат немає.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці ударними дронами ліквідували техніку та озброєння росіян.

Окрім того, в ЗСУ показали, як взяли в полон загарбника завдяки безпілотнику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії