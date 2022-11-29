Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Наши специалисты по ЦСО "А" СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз", - говорится в сообщении.

Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.

"Все вражеские цели ликвидированы!", - добавили напоследок.