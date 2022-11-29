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Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов (видео)

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 18:47
Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов (видео) Фото: Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи оккупантов и ликвидировали врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Наши специалисты по ЦСО "А" СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз", - говорится в сообщении.

Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.

"Все вражеские цели ликвидированы!", - добавили напоследок.

Напомним, что украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.

До этого украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

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