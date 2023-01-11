Українські снайпери показали, як нищать окупантів біля Бахмута (відео)
Українські снайпери показали, як допомагають ЗСУ ліквідувати окупантів біля Бахмута Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій зСУ.
"Противник під Бахмутом безперестанку намагається наблизитися до позицій воїнів Сил оборони і захопити їх. Це відбувається і вдень і вночі", - йдеться в повідомленні.
Утім, як зазначають військові, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому "не допомагають ані темрява, ані спроби укритися".
Як повідомлялось, за даними на ранок середи, 11 січня, ЗСУ ліквідували за добу 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 960 військових.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ 10 січня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.
При цьому в Соледарі та під Бахмутом продовжують точитись важкі бої, а на півдні Росія намагається помститись за удар по військовим в Макіївці.
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