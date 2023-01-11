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Украинские снайперы показали, как уничтожают оккупантов возле Бахмута (видео)

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Донбасс, Среда 11 января 2023 14:26
Украинские снайперы показали, как уничтожают оккупантов возле Бахмута (видео) Фото: украинские снайперы показали, как уничтожают оккупантов возле Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские снайперы показали, как помогают ВСУ ликвидировать оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

"Противник под Бахмутом беспрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем и ночью", - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечают военные, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому "не помогают ни тьма, ни попытки укрыться".

Как сообщалось, по данным на утро среды, 11 января, ВСУ ликвидировали за сутки 490 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 960 военных.

Напомним, ВСУ 10 января успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

При этом в Соледаре и под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, а на юге Россия пытается отомстить за удар по военным в Макеевке.

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Донецкая область Бахмут
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