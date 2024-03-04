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Украинские штурмовики уничтожили ночью вражескую пехоту на Авдеевском направлении (видео)

Украина, Понедельник 04 марта 2024 10:42
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Украинские штурмовики уничтожили ночью вражескую пехоту на Авдеевском направлении (видео) Фото: украинские штурмовики уничтожили ночью вражескую пехоту на Авдеевском направлении (facebook.com/General_Staff_ru)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники под Авдеевкой уничтожили артиллерией вражескую пехоту оккупантов, которая двигалась по лесополосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й ОШБр ВСУ.

Отмечается, что ночное движение вражеской пехоты было отслежено из БпЛА.

"С неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов", - отмечают в сообщении.

Как отмечают в 3-й ОШБр ВСУ, уничтожение врага на Авдеевском направлении выполнено бойцами 1-го САДн "Команди Постріл".

Ситуация на Авдеевском направлении

По состоянию на 4 марта на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Как отмечает Институт изучения войны, 3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

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