Украинские штурмовики уничтожили ночью вражескую пехоту на Авдеевском направлении (видео)

Украинские защитники под Авдеевкой уничтожили артиллерией вражескую пехоту оккупантов, которая двигалась по лесополосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й ОШБр ВСУ.

Отмечается, что ночное движение вражеской пехоты было отслежено из БпЛА. "С неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов", - отмечают в сообщении. Как отмечают в 3-й ОШБр ВСУ, уничтожение врага на Авдеевском направлении выполнено бойцами 1-го САДн "Команди Постріл".