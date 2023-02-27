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Українські штурмовики разом з артилеристами знищують "вагнерівців"на околицях Бахмута

Фото: Українські штурмовики разом з артилеристами знищують "вагнерівців"на околицях Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські штурмовики виявили групу членів ПВК "Вагнера" поблизу Бахмута у Донецькій області та знищили частину з неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Триває дострокове закінчення контракту "музикантів" ПВК "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбувається за підтримки нашої артилерії і 2-го штурмового батальйону.

Нагадаємо, що українські бійці виявили російську піхоту у лісі та завдяки авіації знищили її.

Українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

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