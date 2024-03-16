Українські штурмовики ефектно знищили дві російські гаубиці "Гвоздика" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

На відео зафіксована робота воїнів 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс".

Українські штурмовики отримали партію FPV-дронів та показали їх роботу на фронті. Військові показали, як знищили дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика" росіян.

На опублікованих кадрах помітно, що після влучання дронів ворожа техніка спалахнула.

Втрати армії РФ на війні

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 429 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

Більше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.