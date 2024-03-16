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Украинские штурмовики эффектно уничтожили две российские гаубицы "Гвоздика" (видео)

Украина, Суббота 16 марта 2024 16:39
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Украинские штурмовики эффектно уничтожили две российские гаубицы "Гвоздика" (видео) Фото: штурмовики эффектно уничтожили две российские гаубицы "Гвоздика" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили две российские артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Защитники применили дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

На видео зафиксирована работа воинов 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс".

Украинские штурмовики получили партию FPV-дронов и показали их работу на фронте. Военные показали, как уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" россиян.

На опубликованных кадрах заметно, что после попадания дронов вражеская техника загорелась.

Утраты армии РФ на войне

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 429 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Больше о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом - читайте в материале РБК-Украина.

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