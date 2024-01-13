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Українські шпажистки вибороли "золото" у командних змаганнях з фехтування

Україна, Субота 13 січня 2024 22:39
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Українські шпажистки вибороли "золото" у командних змаганнях з фехтування Фото: Українські шпажистки вибороли "золото" у командних змаганнях з фехтування (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Українки стали найкращими серед 36 команд-учасниць", - наголосили в комітеті.

Українські шпажистки вибороли &quot;золото&quot; у командних змаганнях з фехтування

Наш квартет на шляху до фіналу переміг Грузію (45:21), Італію (45:38), Іспанію (45:28) та США (45:32).

А у головному поєдинку дня, поступаючись по ходу майже всієї зустрічі, зумів вирвати перемогу в Угорщини (45:41).

"Вітаємо новоспечених чемпіонок та їхніх тренерів, вперед до нових перемог на славу України", - наголосили в НОК.

Нагадаємо, 12-го січня, розпочався етап Гран-прі з фехтування на шаблях у Тунісі. Україну представляють чотири фехтувальниці: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

РБК-Україна вирішило ближче познайомити вас з учасницями української команди.

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