Украинские шпажистки завоевали "золото" в командных соревнованиях по фехтованию

Украинские шпажистки Тамара Сыч, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Алина Дмитрук взошли на высшую ступеньку пьедестала почета в командных соревнованиях на этапе Европейского кадетского цикла по фехтованию в Братиславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

"Украинки стали лучшими среди 36 команд-участниц", - подчеркнули в комитете.

Наш квартет на пути к финалу победил Грузию (45:21), Италию (45:38), Испанию (45:28) и США (45:32).

А в главном поединке дня, уступая по ходу почти всей встрече, сумел вырвать победу у Венгрии (45:41).

"Поздравляем новоиспеченных чемпионок и их тренеров, вперед к новым победам во славу Украины", - подчеркнули в НОК.

Напомним, 12 января начался этап Гран-при по фехтованию на саблях в Тунисе. Украину представляют четыре фехтовальщицы: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кровацкая.

РБК-Украина решила поближе познакомить вас с участницами украинской команды.

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