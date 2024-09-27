Українські школярі зможуть навчатися в лікарнях: у чому суть нововведення

Таким чином, в Україні буде запроваджена "Школа супергероїв", яка змінить деякі організаційні та освітні процеси.

У МОН пояснили, що державна установа "Школа супергероїв" є мережею освітніх центрів у лікарнях, яка надає освітні, корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги для дітей, які перебувають на лікуванні чи реабілітації, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

По-перше, освіта стане безперервною не тільки для дітей, які проходять лікування та реабілітацію у закладах охорони здоров’я в Україні, а також й для тих, хто знаходиться за кордоном. Це допоможе мінімізувати прогалини у навчанні через пропуск занять.

По-друге, не лише вчителі тепер будуть забезпечуватися державними гарантіями, а також і педагогічні працівники.

Окрім цього, у МОН планують залучити вчителів іноземних мов, а також освітніх фахівців спеціальної освіти для дітей, які перебувають у психіатричних відділеннях або у закладах із надання психіатричної допомоги. Це необхідно для проведення корекційно-розвиткових активностей.

Зазначається, що "Школа супергероїв" отримає можливість використовувати приміщення закладів охорони здоров’я на безоплатній основі. Повідомляється, що кожна кімната матиме доступ до укриттів на базі відповідної лікарні чи іншого медичного закладу.

МОН зауважило, що реалізація цих змін не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

"Оптимізація посад Школи відповідно до потреб допоможе організувати залучити потрібних фахівців у межах бюджету. Забезпечення викладання іноземної мови для учнів початкових класів буде можливим завдяки перерозподілу ресурсів між іншими предметами", - пояснили у міністерстві.