ua en ru
Вт, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації

Вівторок 24 вересня 2024 11:47
UA EN RU
Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації Освітня реформа в Україні подобається не всім (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Реформа освіти в Україні передбачає 12-річну систему навчання для школярів. Очікується також, що з 2027 року навчання в старшій школі триватиме три роки. При цьому далеко не всі батьки та учні підтримують такі новації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати соціологічного дослідження "Реформа профільної середньої освіти", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Чи знають українці про запровадження профільного навчання

Про те, що з 2027 року в старшій школі України буде запроваджене профільне навчання, яке триватиме впродовж трьох років, знають лише близько половини батьків та учнів:

  • серед батьків учнів 10-11 класів про це знають 55%
  • серед батьків учнів 5-6 класів - 53%
  • серед учнів 10-11 класів - 47%

Ставлення батьків та учнів до новацій

Якщо говорити про ставлення батьків та учнів до профільного навчання у старших класах, то його підтримали більшість респондентів:

  • серед батьків учнів 10-11 класів - 85%
  • серед батьків учнів 5-6 класів - 78%
  • серед учнів 10-11 класів - 85%

Підтримку такої ідеї висловили й ті школярі, які вже навчаються у профільних класах.

Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації

Ставлення до профільного навчання (інфографіка: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)

На запитання, чи хотіли б вони, щоб частину предметів можна було вільно обирати, ствердно відповіли:

  • 91% опитаних учнів
  • 83% опитаних студентів ЗПТО / ЗФПО

Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації

Ставлення до можливості обирати предмети (інфографіка: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)

Крім того, серед батьків учнів 5-6 класів переважає критичне ставлення до 12-річної освіти. В цілому негативно ставляться до цього 59% опитаних осіб:

  • категорично не підтримують - 25%
  • радше не підтримують - 34%

Тим часом підтримують запровадження 12-річної школи - 28% респондентів.

Насамкінець, серед учнів 10-11 класів позитивно ставляться до того, що з 2027 року навчання в старшій школі триватиме три роки, лише 25% опитаних осіб.

Понад половина учнів - 54% - має або нейтральне, або невизначене ставлення до цього питання.

Радше негативно ставляться до цього 18% учнів, а цілком негативно - 12%.

Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації

Ставлення батьків учнів 5-6 класів до 12-річної школи та учнів до 3-річної старшої школи (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)

Чому українські школярі навчатимуться на рік довше

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.

За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.

Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.

Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.

Читайте також, що розповіли в МОН про масштабні зміни в освіті українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Навчальний рік Діти Учні Освіта в Україні
NEWS
Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД
Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД
DAILY
Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління