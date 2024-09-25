В українських школах з'являться спецкласи: в чому їхня особливість

В українських школах з 1 вересня 2025 року зʼявляться класи для учнів з особливими освітніми потребами. Навчання враховуватиме індивідуальні особливості дитини.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис заступниці міністра освіти з питань ранньої дошкільної освіти та інклюзії Євгенії Смірнової у Facebook.

Мін'юст зареєстрував новий Порядок утворення та умови функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти. Нові правила почнуть діяти з 1 вересня 2025 року. До цього часу школи зможуть підготуватися до змін та адаптувати навчальні програми.

"Нова система спеціальних класів спрямована на те, щоб діти з особливими освітніми потребами мали доступ до якісної освіти за місцем проживання, отримували необхідну підтримку та навчалися в умовах, максимально адаптованих до їхніх можливостей", - зазначила Євгенія Смірнова.

Спеціальні класи будуть формуватись з урахуванням конкретних особливостей розвитку дітей, їхніх освітніх потреб та рівня підтримки, якого вони потребують. До кожної дитини будуть застосовувати підходи, що гарантують максимально ефективний освітній процес, не зважаючи на типи труднощів – чи то затримка розвитку, розлади аутистичного спектра, порушення слуху або зору.

Для кожного учня такого класу формуватимуть індивідуальну освітню траєкторію. Це дасть можливість кожній дитині навчатися за програмою, яка відповідає її здібностям і темпу засвоєння матеріалу.

Для супроводу учня в школі працюватиме команда з психологів та педагогів, які відстежуватимуть динаміку розвитку та навчання. У спеціальних класах вводиться також посада асистента вчителя. Це дозволить кожній дитині отримувати індивідуальну підтримку під час уроків, а вчителям ефективніше організовувати навчання.