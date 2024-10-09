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Украинские школьники начали хуже учиться: какие причины назвали учителя

Среда 09 октября 2024 14:44
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Украинские школьники начали хуже учиться: какие причины назвали учителя Фото: школа (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

По мнению украинских учителей, дети стали хуже обучаться с начала полномасштабного вторжения. В ходе недавнего опроса 95% педагогов согласились с этим утверждением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Osvita.ua.

Соответствующие данные обнародовали Rakuten Viber совместно со студией онлайн-образования EdEra. В опросе участвовало около тысячи украинских педагогов.

Учителя заметили, что дети начали хуже учиться после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такие наблюдения базируются на их собственных впечатлениях, проведенной с учащимися в диагностике, обсуждениях с другими учителями и общей статистике по ухудшению оценок.

Среди основных причин такого явления педагоги выделяют бытовые препятствия (83,8% учителей объясняют эту проблему таким образом). Также важной причиной является стресс, вызванный войной (73,7%).

На ухудшение результатов обучения, как считают учителя, влияют:

  • длительное онлайн обучение (57,6%),
  • непонимание учениками своего будущего (56,4%),
  • накопленное отставание со времен карантина из-за COVID-19 (56,4%),
  • отсутствие мотивации к обучению у учащихся (53,4%).

Большинство педагогов (90%), чтобы улучшить результаты обучения, проводят с учащимися дополнительные повторения материала. Более 40% учителей дают детям дополнительные задания или литературу для самостоятельного изучения, консультируют родителей учащихся, предлагают детям дополнительные занятия. Сообщается, что почти треть педагогов (29%) организует внеклассные образовательные мероприятия.

Приблизительно 3% учителей не используют никаких методов для наслаждения образовательных потерь среди учащихся.

Также отмечается, что большинство опрошенных педагогов (74%) считают, что именно учащиеся несут ответственность за улучшение своих знаний. Однако 72% педагогов говорят о том, что ответственность за это также возлагается и на родителей. В то же время 69% учителей отмечают, что именно они должны отвечать за наверствование материала с учащимися.

Также педагоги добавляют, что помогать детям улучшить свои знания не только у МОН и администрации школ, но и у местных властей.

Ранее мы рассказывали о том, могут ли украинские школьники одновременно учиться и за границей, и в украинских учебных заведениях.

Напомним, что нынешние осенние каникулы в школах продлятся с 28 октября по 3 ноября.

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