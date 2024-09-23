Українські школярі будуть навчатися на рік довше: у МОН пояснили причину

Із 2027 року школи в Україні перейдуть на 12-річну систему навчання. Як пояснив Оксен Лісовий, реформу змодельовано так, щоб випускники шкіл приходили більш підготовленими до університету.

"Більше того, ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками, галузями знань ми передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите до університету більш підготовленими", - сказав він.

Так само, учні, який обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.

"Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте", – додав міністр.

Фото: Навчання у школі (pixabay.com)

За реформою старшої школи профільна освіта буде запущена з 2027 року. Освіта буде орієнтована на індивідуальний розвиток, учні зможуть обирати профіль навчання. Будуть створені академічні ліцеї для 10-12 класів, де поглиблено готуватимуться до здобуття професії. Перехід на повну середню освіту за 12 років відповідатиме міжнародним стандартам.